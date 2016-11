Die drei Gemeinden Oberhof, Wittnau, und Wölflinswil wollen zusammenspannen und einen gemeinsamen Schulsozialdienst aufziehen. Vorgesehen ist ein 20-Prozent-Pensum, was jährliche Kosten von 28'500 Franken nach sich zieht. Die Kosten werden gedrittelt. Über die Einführung entscheiden die Stimmberechtigten an ihren Gemeindeversammlungen.

Die Einführung eines Schulsozialdienstes ist nicht unumstritten, weiss Gertrud Häseli, Schulgemeinderätin in Wittnau. Sie höre im Dorf immer wieder: «Früher ging es auch ohne.» Das stimme, so Häseli, aber: «Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich geändert.» Die Toleranz der Schüler gegenüber Mitschülern und Lehrpersonen sei gesunken, der Frustlevel hingegen tendenziell gestiegen.

Vermehrt Probleme ortet Häseli auch an den «Betreuungsrändern»: Zum einen gebe es Eltern, die ihre Kinder überbetreuen. «Die Kinder haben dann Mühe, Verantwortung zu übernehmen.» Zum anderen gebe es Eltern, die zu wenig auf ihre Kinder achten. «Beides schafft Probleme und Gesprächsbedarf.»

Es braucht den Blick von aussen

Bislang übernahmen die Gespräche, nolens volens, die Lehrer. «Doch sie kommen an Grenzen», weiss Häseli. Zudem sei der Lehrer für viele Probleme auch nicht der richtige Ansprechpartner. «Es braucht jemanden Unabhängigen, es braucht den Blick von aussen.»

Erst recht jetzt, wo die Sechstklässler ebenfalls im Dorf unterrichtet werden, da die Primarschulzeit von fünf auch sechs Jahre aufgestockt wurde (die Oberstufe besuchen die Schüler der drei Gemeinden in Gipf-Oberfrick). «Sechstklässler haben Fragen, die sie nicht mit ihren Eltern oder ihrem Lehrer besprechen wollen.» Dabei ist wichtig: «Der Schulsozialdienst rapportiert nicht an die Schule und untersteht der Schweigepflicht.» Damit, so Häseli, sinke die Hemmschwelle, sich jemandem anzuvertrauen, was wiederum der erste Schritt zur Lösung sei.

Aber auch vonseiten der Eltern komme heute ein ganz anderer Druck auf die Schule zu, sagt Häseli. Die Eltern sähen ihr Kind als Einzelfall, als «Projekt» – und wollen es individuell betreut wissen. «Die Schule kommt immer mehr an den Anschlag. Sie muss sich heute zu viel mit sozialen Fragen beschäftigen.»

Kein neues Therapieangebot

Dies hat auch Häseli, die selber zuerst gegen die Einführung eines Schulsozialdienstes war, zum Umdenken bewogen. Heute ist sie überzeugt: «Wir brauchen den Dienst.» Wichtig ist ihr: «Der Schulsozialdienst darf und wird nicht ein zusätzliches Therapieangebot sein, sondern er ist dazu da, die Kräfte der Kinder zu stärken. Sie sind nicht Teil eines Problems, sondern einer Lösung.»

Dies ist ein Teil der Aufgabe. Der Schulsozialdienst will Ansprechperson bei Schwierigkeiten sein, will Schüler und Eltern beraten. Er soll aber auch Konflikte, die sich anbahnen, frühzeitig erkennen und intervenieren. Und auch bei tragischen Ereignissen wie Unfällen oder Todesfällen kann der Schulsozialdienst beigezogen werden.

Stimmen die drei Gemeinden der Einführung zu, wird der Schulsozialdienst seine Arbeit ab dem Semesterwechsel im Januar aufnehmen. Und wenn eine der drei Gemeinde Nein sagt? «Dann gibt es keinen Schulsozialdienst», so Häseli.