Bei Märchen geht es dem Publikum meistens so: Man kennt noch irgendwie die Handlung, im Detail dann aber doch nicht mehr. Bei Schneewittchen geht es um insgesamt drei Attentate, welche die böse Königin auf ihre ungeliebte Stieftochter verübt. Zwei davon scheitern, weil die sieben Zwerge noch rechtzeitig eingreifen. Der letzte Anschlag scheint zu glücken, doch die Macht der Liebe lässt auch diesen wieder ungeschehen machen.

Die Version, welche die Stafikids spielten, stammt von Ingo Sax, einem deutschen Theaterautor mit ungewöhnlicher Biografie. Er macht aus dem Schneewittchen eine emanzipierte, leicht kratzbürstige junge Frau, die sich gegen eine arrangierte Ehe wehrt und einen Prinzen nur aus Liebe heiraten möchte.

Bei ihm sagen die Zwerge nicht brav: «Wer hat denn von meinem Tellerchen gegessen», sondern: «Irgendwer hat hier den halben Topf leergefressen.» Und das sagen sie nicht auf Hochdeutsch, sondern im Dialekt, denn Regisseurin Cécile Suter hat das Stück in Schweizer Mundart übersetzt.

Auch wenn sie den bösen Part verkörpert: Leonie Buiks Spiel der Königin ist energiegeladen, mitreissend und stimmig. Schöner Regieeinfall: Um sie herum sind stets zwei schwarz gekleidete Figuren – sie verkörpern das Gewissen der Königin. Und für sie ist das ja eigentlich gar nicht schlecht, ist sie doch von der Richtigkeit ihres Handelns überzeugt. Sie will bekanntlich die Schönste im ganzen Land sein – und da ist Schneewittchen eben im Weg. Auch originell: Bei der Stafikids-Version hat sogar der Zauberspiegel ein Eigenleben. Ihm geht die ewig gleiche Fragerei der Königin mehr und mehr auf die Nerven.

In die Herzen gespielt

So manchen Szenenapplaus genossen auch die Zwerge, jene zerstrittene, aber doch verschworene siebenköpfige Arbeitertruppe, die sich über «roten Matsch am Becherrand» (Lippenstift) mokiert und immer wieder über die seltsamen Gebräuche der Menschen, wie beispielsweise das Küssen, reflektiert. In die Herzen der Zuschauer spielten sich auch die Waldtiere, die leichtfüssig durch die Szene huschten, witzige Dialoge ablieferten und so herzig waren, dass das Publikum auch so manchen Texthänger verzieh. Denn neben den «alten Hasen» standen auch acht «Frischlinge» auf der Bühne des Herznacher Gemeindehauses.

Die moderne Version von Schneewittchen ist ein Stück für die ganze Familie. Durch Ironie und Anspielungen auf die moderne Gesellschaft konnten in Herznach auch die Mamis, Papis, Omas und Opas herzhaft lachen. Cécile Sutter auf die Frage, warum ihre Wahl für das Stafikids-Stück 2016 auf ein Grimmsches Märchen fiel: «Für mich ist die Botschaft in Schneewittchen das Zusammenstehen und gemeinsame Vorgehen, einer in Not geratenen Person zu helfen. Aber eben auch, wie es bei fast allen Märchen ist, dass das Böse nicht Bestand haben wird.»

Weitere Aufführungen: Samstag, 3. Dezember, 17 Uhr, und Sonntag, 4. Dezember, 15 Uhr, in der Mehrzweckhalle 58 in Frick.