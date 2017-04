Die Polizei Unteres Fricktal hat im Jahr 2016 aufgerüstet: Neben Polizeifahrzeugen und neuen Funkgeräten wurden mehrere Sturmgewehre im Wert von rund 20'000 Franken angeschafft.

«Wenn es zu einem Amoklauf kommt, wollen wir vorbereitet sein. In einem Ernstfall bleibt uns keine Zeit, um auf eine Sondereinheit der Kantonspolizei zu warten», sagt Walter Jucker, Stadtrat in Rheinfelden. In Sachen Terrorabwehr absolvieren die Einsatzkräfte der Polizei ein mentales Training und eine Ausbildung am Sturmgewehr, die Mitte des Jahres abgeschlossen sein wird.

Der Vorteil der neuen Sturmgewehre ist, dass diese eine höhere Durchschlagskraft und Reichweite im Vergleich zu den bisherigen Maschinenpistolen haben. «Allfällige Amokläufer sollen wissen, dass wir aufgerüstet haben», sagt Jucker. Weiter sieht die Polizei Unteres Fricktal vor, grössere Veranstaltungen gegen Terrorangriffe zu schützen, vergleichbar mit Silvester, als der Zugang zur Rheinbrücke in Rheinfelden mit einem Feuerwehrauto zugestellt wurde.

Im Rückblick auf 2016 stellt Hansueli Loosli, Leiter der Polizei Unteres Fricktal, fest, dass die Anzahl der Aufträge von 1103 im Jahr 2015 auf 1276 zugenommen hat. «Dies ist jedoch primär auf eine grösser Anzahl von Berichten und Einvernahmen zurückzuführen», erklärt Loosli.