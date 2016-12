Amtsinhaber Ulrich Krieger trat als einziger Kandidat bei den Bürgermeisterwahlen in badisch Laufenburg an – und erhielt 98,9 Prozent der abgegebenen Stimmen. In den drei Stadtteilen Grunholz, Luttingen-Hauenstein und Rotzel entfielen sogar 100 Prozent der Stimmen auf ihn. 31 Prozent der wahlberechtigten Laufenburger beteiligten sich am Urnengang.

«Ich bin sehr zufrieden», sagte Ulrich Krieger überglücklich, gleich nachdem Gabriele Schäuble als Vorsitzende des Wahlausschusses das Ergebnis verkündet hatte. Für ihn sei die Wahl schon «sehr spannend» gewesen: «Ja, ich war schon aufgeregt», sagte er. Schliesslich hatte Krieger selbst nicht mit einer Wahlbeteiligung von über 25 Prozent gerechnet. «Das Wahlergebnis ist schon beachtlich», freute er sich dann. Zu den ersten Gratulanten gehörten neben seiner Frau Constanze auch Hauptamtsleiter Michael Henninger.

Gratulationen von Amtskollegen

Rund 200 Menschen warteten abends nach 18 Uhr im Pfarrsaal Heiliggeist gespannt auf das Ergebnis. Unter ihnen fanden sich zahlreiche Bürgermeister aus dem gesamten Landkreis, wie auch Stadtammann Herbert Weiss aus der Schweizer Schwesterstadt. Diese beglückwünschten ihren Amtskollegen Ulrich Krieger für «das herausragende Ergebnis». «Das beweist nur, dass sie ihre Sache bislang sehr gut gemacht haben», gratulierte auch Landrat Martin Kistler. Laufenburg könne auf die Wahlbeteiligung von über 30 Prozent stolz sein.

Auch für die nächsten acht Jahre hat sich Ulrich Krieger viel vorgenommen. Am Wahlabend aber hiess es für den neuen alten Bürgermeister: feiern. Die Stadtmusik Laufenburg spielte zwei Ständchen und das Zunftchörle gratulierte Krieger mit dem «Laufenburger Lied». Anschliessend liess die Feuerwehr die Drehleiter vorfahren und liess Ulrich Krieger im wahrsten Sinne des Wortes hochleben.

Sagenhafte 100 Prozent holte Krieger bei dieser Wahl gleich in drei Stimmbezirken, und zwar in Grunholz, Luttingen-Hauenstein und Rotzel. In Rotzel fällt dieses Traumergebnis besonders ins Gewicht, sorgten in diesem Stadtteil die Bürger mit 42,1 Prozent für die deutlich höchste Wahlbeteiligung in allen Laufenburger Stimmbezirken.

Mit 198 Stimmen holte Krieger in Rotzel fast genausoviele wie acht Jahre zuvor, als es 200 waren. Dies war auch der Fall in Hochsal, wo Krieger 135 Stimmen erzielte gegenüber 139 vor acht Jahren. In allen anderen Stimmbezirken lag die Stimmenzahl für Krieger deutlich unter der von 2009. 374 Bürger wählten per Brief, Kriegers Stimmenanteil betrug hier 97,6 Prozent.