Bereits diesen Frühling werden die ersten Fibertrommeln der Densa AG das neue Werk in Eiken verlassen. Bis zum Produktionsstart im Industriequartier an der Sisslerstrasse dauert es nur noch wenige Monate. Vor rund zwei Jahren hat sich die Firma entschieden, ihren Standort in Rheinfelden aufzugeben und diesen für eine Wohnüberbauung freizugeben. Fibertrommeln sind aus starkem, langfasrigem Papier und Leim gewickelte Gefässe, die aufgrund ihrer hohen Stabilität häufig als Gefahrengutbehältnisse verwendet werden. Speziell an den Densa-Fibertrommeln ist ihre quadratische Grundfläche, die Vorteile für die Lagerung und den Transport bieten soll. (MSA)