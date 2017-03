Knapp eine Woche vor der Premiere steigt die Anspannung. Das kann Martin Willi, Regisseur in der Laufenburger Kultschüür, nicht verhehlen. «Oh je», seufzt er, auf sein Befinden angesprochen, streicht sich mit der Hand über die kurzen, grauen Haare und lacht dann. «Es ist einfach diese Ungewissheit, ob das, woran wir lange gearbeitet haben, auch ankommt.»

«Acht Frauen» heisst das diesjährige Stück des hauseigenen Ensembles der Kultschüür, ein Stück in reiner Frauenbesetzung. Am Freitag feiert es Premiere. Noch einige kleinere Sachen gebe es bis dahin zu erledigen, Details am Bühnenbild und hinter der Bühne, etwa die Dekoration im Bistro. Ja, und auch geprobt wird noch mal, auch wenn die Darstellerinnen lieber endlich vor Publikum spielen würden. «Jetzt gilt es vor allem, die Konzentration hochzuhalten», sagt Willi. Darauf zu achten, dass die Glaubwürdigkeit bei aller Wiederholung nicht verloren geht, und das in jeder einzelnen Vorstellung von der Premiere bis zur Derniere. «Ein Charakter erlebt jede Szene immer zum ersten Mal, auch wenn die Schauspielerin sie zum hundertsten Mal darstellt», erklärt Willi. Für den 53-Jährigen ist es die 27. Theaterproduktion in Laufenburg. Einfacher sei mit der Erfahrung das Drumherum geworden, das Organisatorische, sagt Willi.

Aber nicht die Arbeit am Stück und auf der Bühne. «Hier fangen wir immer wieder bei null an», sagt er. Neue Zusammensetzung, neues Stück, neues Publikum – neues Glück? Willi überlegt kurz. «Es ist schwierig, ein Stück zu finden, das dem Publikum gerecht wird», sagt er dann. Dieses habe hohe Ansprüche. «Einerseits ist das ein Lob für unsere bisherige Arbeit, andererseits auch eine Herausforderung. Wir wollen auf keinen Fall, dass das Niveau sinkt.»

Willi vergleicht seine Arbeit mit jener eines Fussballtrainers: «Hat die Mannschaft gut gespielt, werden die Spieler gefeiert. War sie schlecht, wird die Arbeit des Trainers – oder eben des Regisseurs – hinterfragt.» Um ihrem Anspruch und dem des Publikums gerecht zu werden, scheuen die Schauspielerinnen und die Crew hinter der Bühne kaum einen Aufwand.

Willi sagt, die Arbeit lasse sich kaum in Stunden bemessen, und lässt durchblicken: Die langen Abende als Regisseur und die frühen Morgen eines Briefträgers werden ihm in den kommenden Wochen einige kurze Nächte bescheren.

Faszinierendes Experiment

Es ist «dieses kleine Experiment», auf das sich das Ensemble mit einem Stück jedes Mal einlasse, das Martin Willi fasziniert. Das ihn immer wieder aufs Neue motiviert. Und: «Ich sehe die Kultur als wichtigen Bestandteil des Lebens und möchte in der Kultschüür ein qualitativ gutes Angebot in der Region schaffen.»

Kultur – sei es ein Theaterstück, ein Konzert oder eine Lesung – gebe den Menschen die Möglichkeit, Abstand vom Alltag zu gewinnen. In einer Zeit, in der viele Menschen gerade beruflich sehr gefordert seien, sei das besonders wichtig. Mit «Acht Frauen» möchte Willi einen Beitrag dazu leisten. «Wir glauben zu 100 Prozent, dass es gut kommt. Aber wissen werden wir es erst, wenn wir an der Premiere die Reaktion des Publikums sehen.» Dann wird sich zeigen, ob sich Hunderte Stunden Einsatz gelohnt haben. Ob die Schauspielerinnen ihre Leistung abrufen können. Ob das Publikum begeistert nach Hause geht. Das wäre dann der Lohn von Martin Willi.