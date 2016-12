Doch subjektive Empfindungen zählen nicht, das hat das Bundesgericht klargemacht und die Kompetenz der Gemeindeversammlung stark beschnitten. Die Einbürgerung ist heute ein Verwaltungsakt. Dies gelte es auf der einen Seite zu akzeptieren, sagt Treier. «Die andere Seite ist, dass die Gemeinden grundsätzlich immer noch frei entscheiden können, dieser Entscheid aber von einer höheren Instanz korrigiert werden kann.»

Treier geht davon aus, dass die Beschwerde von Nancy Holten gegen den Entscheid – sie hat sie gestern nach Aarau abgeschickt – «gute Chancen» hat, zumal sich an der Sachlage seit der Gutheissung der ersten Beschwerde im Juni nichts geändert hat.

Dies sieht auch Nancy Holten so. Sie rechnet damit, dass sie der Regierungsrat nun direkt einbürgert. Für eine erneute Rückweisung ihres Einbürgerungsgesuches an die Gemeinde hätte sie «keinerlei Verständnis». «Ich denke auch nicht, dass der Regierungsrat dies den Bürgern nochmals antun möchte.»

«Schuss geht nach hinten los»

Klare Worte findet sie für die Nein-Sager im Dorf. «Sie haben meine Einbürgerung abgelehnt, um ihren Stolz zu wahren und nicht klein beigeben zu müssen», ist sie überzeugt. Ihnen sei dabei durchaus bewusst gewesen, dass sie den roten Pass trotzdem erhalte.

Holten nimmt während des Gesprächs mit der az einen Zettel hervor, auf dem sie einen Satz notiert hat, der ihr wichtig ist: «Dieser Schuss geht nach hinten los», sagt sie. «Denn nun werden sie im In- und Ausland wohl als diejenigen Bürger belächelt, die meine Einbürgerung auf emotionale Weise zu verhindern suchten.»

Der Gemeinderat und Nancy Holten hoffen, nein: erwarten also, dass der Regierungsrat nun direkt entscheidet. Und was, wenn nicht? Die Ansage von Treier ist, wie gesagt, deutlich: «Der Gemeinderat wird das Einbürgerungsgesuch dem Souverän kein drittes Mal mehr vorlegen.»

Und was macht Holten bei einer neuerlichen Zurückweisung? Stellt sie das Gesuch ein drittes Mal? Holten lacht. «Dann werde ich wohl umziehen und das Gesuch in einer Gemeinde stellen, in welcher der Gemeinderat die Kompetenz hat, das Bürgerrecht zuzusichern.»

Holten meint es scherzhaft. Manch ein Gipf-Oberfricker sieht das anders.