Dies berichtete der Regionalsender Tele M1 in seiner Nachrichtensendung «Aktuell». Gemäss ersten Erkenntnissen soll sich der schwere Unfall am Samstagnachmittag in der Fricktaler Gemeinde Zeiningen ereignet haben.

Ein Autofahrer ist aus noch ungeklärten Gründen in die drei schlittelnden Kinder geprallt und hat diese dabei verletzt. Eines der Kinder wurde gemäss «Tele M1» beim Aufprall so stark verletzt, dass es mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden musste. (luk)

