Es ist der Anfang einer grossen Leidenschaft: An Weihnachten 1970 bekommt Philipp Weiss, damals drei Jahre alt, sein erstes Velo geschenkt – ein knallig rotes Dreirad. Den fahrbaren Untersatz, der ihn die nächsten zwei Jahre begleitete und auf dem er seine ersten Radkilometer wortwörtlich abgestrampelt hat, schenkte ihm sein Muetti. Man beachte: Nicht seine Mami und auch nicht seine Mamma; die gab es nämlich auch noch. Philipp Weiss ist der Mann der vier Mütter. Doch dazu später.

Das Fahrradfieber liess Philipp Weiss, der heute zusammen mit Martina Welti Fricks Monti führt, seither nie mehr los. Die grosse Faszination mag damit zu tun haben, dass er seine ersten Lebensjahre direkt neben der Ziellinie der legendären Klingnauer Stauseerundfahrt verbrachte – und den Duft der weiten Radsportwelt so bereits als Dreikäsehoch einatmete.

Oder damit, dass die Familie später neben Hans Schleuniger wohnte – dem Aargauer Radprofi, der 1960 an der Tour de France mitfuhr.

Wenn das Bahnsignal bimmelte

Vielleicht liegt die Faszination auch daran, dass er während der Lehre zum Maschinenmechaniker so manches Mal froh um den fahrbaren Untersatz war. Denn ohne ihn wäre er oft zu spät zur Arbeit gekommen. Weiss lacht, wie er sich an diese Sturm-und-Drang-Velo-Zeit erinnert.

«Wir wohnten in Klingnau rund 300 Meter vom Bahnübergang entfernt», erzählt er. Wenn die Signalanlage zu bimmeln begann, war das für Weiss die Ultima Ratio, wenn man so will, um den Zug noch zu erwischen. Sprich: Dann hiess es, ab auf das Velo und im Sprint die Rampe im Städtchen hinauf zum Bahnhof Döttingen. «Absitzen auf dem Sattel lag nicht drin.» Er musste auf der zwei Kilometer langen Strecke Vollgas geben, oder treffender: voll in die Pedalen steigen.

Zum Rennradfahren, zum «Gümmele» also, kam Weiss indes erst mit 30. Seither ist es «mein grösstes Hobby». In Kilometer gesprochen: Pro Jahr legt er 4000 bis 5000 Kilometer zurück, gerne auch einige Pässe am Stück. «Auf dem Rennrad kann ich den Kopf durchlüften», sagt er. «Es gibt mir ein Gefühl von Freiheit.» Und Geschwindigkeit: Den Gotthard ins Tessin hinunter, «meine Lieblingsabfahrt», holt er die Autos, die ihn zuvor beim Anstieg überholt haben, schnell wieder ein.

Die Pass-Königin

Bergauf ist der Gotthard nicht sein TopFavorit. «Der schönste Aufstieg ist jener aufs Stilfser Joch.» In 48 Kehren geht es von Prad (I) aus auf 2757 Meter hoch. Die 24,6 Kilometer lange Strecke, auf der 1844 Höhenmeter überwunden werden, gilt als «Königin der Passstrassen».

Diese Königin hat er jüngst einem Freund auf den 50. Geburtstag geschenkt: einen Ausflug per Rennrad über das Stilfser Joch. Damit zurück zu den vier Königinnen im Leben von Philipp Weiss: seinen vier Müttern.

Mami, so nennt er seine Mutter. Als die Familie neben der Ziellinie in Klingnau wohnte, Philipp war da 0 bis 5 Jahre alt, lebte nebenan eine Familie; die Kinder sagten ihrer Mutter Muetti. «Ich war noch zu klein, um zu begreifen, dass Mami und Muetti das Gleiche ist.»