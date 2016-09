In der Region Bözberg im Aargauer Jura will die Nagra an acht möglichen Standorten Sondierbohrungen vornehmen. Am Dienstag reichte das Unternehmen die acht Gesuche ein.

Die Bohrplätze sind rund um ein 12 Quadratkilometer grosses Gebiet angelegt, das für ein atomares Endlager geeignet ist.

Je zwei der acht geplanten Bohrstandorte liegen auf dem Gemeindegebieten von Bözberg, Effingen und Remigen, je einer in den Gemeinden Riniken und Zeihen. Dieses Standortgebiet westlich von Brugg trägt den Namen Jura Ost.