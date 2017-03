Am Sonntagmorgen brannte ein Einfamilienhaus in Gansingen nach einer Explosion bis auf die Grundmauern ab. Zwei Menschen kamen ums Leben. Bei den Opfern handelt es sich mutmasslich um den 59-jährigen Hausbesitzer A. sowie seine Partnerin. Wie es zur Tragödie kam, wird derzeit untersucht. Die Staatsanwaltschaft will informieren, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen. Im Raum steht auch die Frage nach einem erweiterten Selbstmord.

Auf dem Brandplatz waren auch Spezialisten der Kantonspolizei im Einsatz. Die az hat bei Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei, nachgefragt, wie Untersuchungen am Brandplatz ablaufen. Graser betont: «Die Aussagen beziehen sich nicht auf die Untersuchungen in Gansingen, sondern sind genereller Natur.»

Herr Graser, wer ist im Aargau für die Brandermittlung zuständig?

Bernhard Graser: Die Brandermittlung mit vier erfahrenen Polizisten ist bei der Kantonspolizei Aargau im Dienst Forensik eingeteilt.

Wer bietet die Brandermittler auf?

In der Regel fordert der am Brandplatz anwesende Pikettunteroffizier die Brandermittlung an. Bei grösseren Bränden ist es Standard, dass die Spezialisten der Brandermittlung vor Ort ausrücken. Bei kleineren Brandfällen reicht oftmals aus, dass die Polizisten vor Ort in telefonischem Kontakt mit den Brandermittlern stehen oder diese später vom Büro aus zurate ziehen.

Wie viele Ermittler sind im Einsatz? Hängt das von der Grösse des Brandes ab?

Tatsächlich ist dies in erster Linie von den Dimensionen und der Komplexität des Brandes abhängig.