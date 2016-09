Beim Thema Migration steckt eine gehörige Portion Emotion in der Diskussion. Als im Nationalrat am Dienstag der Familiennachzug debattiert wurde, schossen der Aargauer SVP-Nationalrat Andreas Glarner und der Solothurner FDP-Nationalrat Kurt Fluri Giftpfeile hin und her.

Hintergrund des Ärgers: Die SVP ist sauer auf Fluri, weil er ihre Masseneinwanderungs-Initiative mit dem Gegenvorschlag "Inländervorrang light" torpediert habe.