Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend um fünf Uhr, teilt die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mit. Auf Höhe der Tankstelle wollte ein Fussgänger die Luzernerstrasse in Sins überqueren.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei soll der Fussgänger die Strasse unverhofft betreten haben. Dabei wurde er von einem Töff erfasst, der in Richtung Bremgarten unterwegs war.