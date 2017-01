Ein 60-jähriger Schweizer verursachte am Samstagnachmittag einen Selbstunfall an der

Zürcherstrasse in Muri. Wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilt, sei er aus Richtung Birri gekommen und habe aus noch unbekannten Gründen die Herrschaft über

seinen Mercedes verloren.

Dieser habe die Fahrbahn überquert und sei ein Strassenbord hinaufgeraten. In der Folge sei das Auto abgehoben und auf dem Dach gelandet. Dies in einem Garten eines Privatgrundstücks.

Der Unfallfahrer aus der Region erlitt leichte Verletzungen.



Der Sachschaden beträgt gemäss Polizei zirka 40'000 Franken. Die Kantonspolizei nahm dem Unfallfahrer den Führerausweis vorläufig ab. Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten eröffnete eine Untersuchung und ordnete die Blut- und Urinentnahme beim 60-jährigen Mann an.