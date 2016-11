Die Kollision ereignete sich am Mittwochnachmittag, kurz nach 16.30 Uhr auf der Bahnhofstrasse in Lupfig. Vom Birrfeld herkommend fuhr der 75-jährige Automobilist in Richtung Zentrum und wollte nach links in eine Nebenstrasse einbiegen.

Dabei übersah er den von Lupfig kommenden Rollerfahrer. In der Folge prallten die beiden

Fahrzeuge zusammen.

Der 39-jährige Rollerfahrer zog sich Knochenbrüche zu. Eine Ambulanz brachte ihn ins Spital.

Die Kantonspolizei Aargau verzeigte den Automobilisten an die Staatsanwaltschaft. Sie nahm ihm den Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab.