Der Verteidiger des Vaters beantragte, sein Mandant sei der fahrlässigen Tötung schuldig zu sprechen. Es sei klar, dass er verantwortlich sei für den Tod von Cyrill, weil er einen Moment lang nicht aufgepasst habe. Allerdings beantragt der Verteidiger, von einer Strafe abzusehen, weil der Vater durch den Verlust seines Kindes massiv gelitten habe. Dies lässt das Gesetz in solchen Fällen zu, wenn der Täter durch das Resultat seines Delikts sozusagen schon genug bestraft ist. Die geforderte Genugtuung von 100'000 Franken sei massiv überrissen, der Verteidiger beantragt 10'000 Franken

Bei der Befragung sagte der Angeklagte mehrfach, er habe Cyrill stets im Blickfeld gehabt, bis auf ein paar wenige Sekunden, als er auf eine Foxtrail-Tafel schaute. Obwohl die Reuss damals Hochwasser führte, sei der Ort, wo er mit seinem Sohn spazieren ging, nicht speziell gefährlich, sondern durch Geländer und breite Wege für Kinder geeignet.

Angesprochen auf widersprüchliche Aussagen in früheren Einvernahmen, sagte der Angeklagte wiederholt, er sei damals unter Schock gestanden. Nun folgen die Plädoyers des Staatsanwalts, der Anwältin der Mutter des verstorbenen Cyrill und des Verteidigers. Dabei wird Staatsanwalt Sandro Rossi die Strafanträge bekannt geben.

Der Angeklagte hat laut Staatsanwalt Sandro Rossi seine elterliche Sorgfaltspflicht massiv verletzt. Der Tod von Cyrill wäre zu vermeiden gewesen, wenn sein Vater ihn an der Hand geführt oder vor sich hätte laufen lassen. Weil er vorausgelaufen sei und sich nur gelegentlich umgesehen habe, habe er Cyrill nicht unter Kontrolle gehabt und auch nicht eingreifen können, als dieser ins Wasser fiel.

Dies sei gedankenlos, sorglos und verantwortungslos - deshalb sei Cyrills Vater der fahrlässigen Tötung schuldig, so der Staatsanwalt. Er beantragt eine bedingte Haftstrafe von 18 Monaten und eine Busse von 2000 Franken.

100'000 Franken für die Mutter?

Die Anwaltin von Cyrills Mutter verlangte in ihrem Plädoyer eine Genugtuung von 100'000 Franken. Sie kritisierte das Verhalten des Angeklagten als unverständlich - dieser sei sonst ein sehr vorsichtiger, überbehütender Vater gewesen. So habe eine Nachbarin ausgesagt, dass der Angeklagte Cyrill in normalen Situationen nie aus den Augen gelassen und oft getragen habe.

Auch auf dem Hinweg zur Feuerstelle war dies der Fall, der Angeklagte sagte selber, er habe seinen Sohn Huckepack getragen. Weshalb er dies auf Heimweg - auf einem gefährlichen Wegabschnitt, bei einbrechender Dunkelheit und leichtem Regen - nicht mehr gemacht habe, sei nicht nachvollziehbar und widerspreche seinem sonstigen Verhalten.

Die Anwältin der Mutter wies darauf hin, dass zwischen den früheren Ehepartnern ein langwieriger Scheidungsstreit um die Unterhaltszahlungen schwelt. Mehrfach habe der Angeklagte gesagt, er müsse zu viel bezahlen und komme finanziell selber zu kurz. Zudem habe er, noch bevor Cyrills Leiche gefunden war, die Alimentenzahlungen eingestellt und später von der Krankenkasse eine Todesfallentschädigung erhalten, die zur Hälfte seiner Ex-Frau zugestanden hätte.

Doch eine vorsätzliche Tötung?

Mehrfach deutete die Anwältin an, dass der Angeklagte das Verschwinden oder den Tod von Cyrill provoziert haben könnte, weil er sich davon den Wegfall der Unterhaltszahlungen versprach. Insofern könnte es sich auch um eine eventualvorsätzliche oder gar vorsätzliche Tötung handeln, vermutete sie.

Staatsanwalt Sandro Rossi hatte in seinem Plädoyer hingegen betont, es gebe keine Hinweise für ein vorsätzliches Delikt des Angeklagten. Vielmehr hätten gerichtsmedizinische Untersuchungen gezeigt, dass Cyrill tatsächlich ertrunken sei - und nicht etwa an Land schon verstorben und dann in die Reuss geworfen worden.

Gericht spricht Vater schuldig

Das Gericht unter dem Vorsitz der soeben zur Regierungsrätin gewählten Franziska Roth fällte schliesslich einen Mehrheitsentscheid und sprach den Angeklagten schuldig. Die neuen Aussagen bei der Befragung, er habe Cyrill immer unter Kontrolle gehabt, seien reine Schutzbehauptungen. Vielmehr habe er seine elterliche Sorgfaltspflicht verletzt und den Zweijährigen zu wenig gut beaufsichtigt.

Hätte er Cyrill an der Hand gehalten oder direkt neben sich geführt, wäre dessen Tod vermeidbar gewesen, sagte Roth bei der Urteilsbegründung. Für eine Verurteilung ohne Strafe sei das Verschulden des Vaters zu gross, er allein sei für den Tod von Cyrill verantwortlich. Deshalb verurteilte das Gericht ihn zu einer bedingten Gefängnisstrafe von 18 Monaten - bei einer relativ langen Probezeit von fünf Jahren - sowie einer Busse von 2000 Franken. Die Genugtuung an die Mutter von Cyrill setzte das Gericht auf 35'000 Franken fest.

Es geschah im April 2015

Es war ein Samstagabend im April 2015, als der Angeklagte mit seinem zweijährigen Sohn Cyrill an der Reuss unterwegs war. Als sich das Wetter verschlechterte, gingen die beiden zu Fuss in Richtung Windisch. Dabei verlor der Vater auf dem Weg am Fluss entlang seinen Sohn im Bereich der Eisenbahnbrücke aus den Augen.

Einsatzkräfte der Polizei suchten am Samstagabend nach dem Vermissten, dabei wurden ein Rega-Helikopter, ein Polizeiboot und Suchhunde eingesetzt. Doch der kleine Cyrill blieb vermisst und Polizeisprecher Roland Pfister sagte: «Wir müssen vom Schlimmsten ausgehen.» Alles deutete darauf hin, dass der Junge in die Reuss gefallen war.

Der 45-jährige Vater, der in Scheidung lebte und sich das Sorgerecht für Cyrill mit dessen Mutter teilte, mache sich Vorwürfe und sei sehr niedergeschlagen, sagte sein Bruder gegenüber TeleM1. Zwei Tage später eröffnete die Aargauer Staatsanwaltschaft eine Untersuchung gegen den Vater. Ermittelt wurde wegen zwei möglichen Straftatbeständen: Gefährdung des Lebens und Aussetzung.

Zudem wurde untersucht, ob der Vater sich der Verletzung der Fürsorge oder Erziehungspflicht schuldig gemacht hat. Dieser soll beim Spaziergang an der Reuss nur kurz auf eine Tafel geschaut haben. Als er sich wieder umdrehte, sei sein Sohn verschwunden gewesen.

Am Auffahrtsmorgen, rund drei Wochen, nachdem Cyrill verschwunden war, wurde in der Aare beim Wasserkraftwerk Döttingen-Beznau eine Kinderleiche gefunden. Untersuchungen des rechtsmedizinischen Instituts in Aarau brachten die traurige Gewissheit: Es war der vermisste Zweijährige.