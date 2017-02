Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) hat am Donnerstagabend die Betriebsfreigabe für das Atomkraftwerk Leibstadt erteilt – just ein paar Minuten bevor die Atomkraftgegner am Ensi-Sitz in Brugg die Petition «Leibstadt nicht wieder ans Netz» überreichten.