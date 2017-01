Ob mit oder ohne Skilift: Geschlittelt wird im Aargau bereits, was das Zeug hält. Doch wäre das nicht schön, wenn man den schweren Bob nach der Sausefahrt ins Tal nicht selbst wieder den Hang hochschleppen müsste?

An diesem Wochenende könnte diesem Problem Abhilfe geschaffen werden – sofern es mit der Eröffnung der Skilifte endlich klappt. Auf Facebook schreibt Roger Meier vom Skilift Rotberg in Villigen am Donnerstag: «Der Skilift ist voraussichtlich am Samstag und Sonntag in Betrieb!»