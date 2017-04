Bei der Rückfahrt vom Spiel Wil-Servette machte der Mannschaftsbus des FC Servette am Samstagabend, kurz nach 21.30 Uhr, einen Zwischenhalt auf der Raststätte in Würenlos.

Kurz vor der Wegfahrt bog ein weiterer Car mit Fans des FC Sion, welche ebenfalls auf der Rückfahrt waren, auch zur Raststätte ein. In der Folge griffen diese angeblichen «Fans» des FC Sion den Reisecar des FC Servette an und beschädigten bei diesem Front- und Seitenscheibe. Durch die Glassplitter wurden die beiden Chauffeure leicht verletzt.

Die Polizei war rasch zur Stelle und konnte die angespannte Lage unter Kontrolle bringen. Die zum Teil angetrunkenen «Fans» des FC Sion wurden kontrolliert und konnten die Fahrt später fortsetzen. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.

Der FC Servette spielt zurzeit in der Challenge League. Das Spiel gegen Wil gewannen die Genfer am Samstag mit 3:0. Der FC Sion wiederum hatte sein Super-League-Spiel vom Samstag in Vaduz FL bestritten und mit 1:0 gewonnen. (az/sda)

