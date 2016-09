In der Nacht auf Sonntag wurde die Kantonspolizei Aargau über einen Brand in Neuenhof in

der Unterführung bei der Zürcherstrasse informiert. Die Feuerwehr Neuenhof wurde sofort aufgeboten und traf auf ein Fahrzeug das in der Unterführung brannte.

Dicker schwarzer Rauch trat auf beiden Seiten der Unterführung hervor. Als der Brand gelöscht war, konnte ein ausgebrannter Roller vorgefunden werden. Die Brandursache ist in Abklärung.

Die Unterführung wurde durch den Brand und den Rauch stark beschädigt. Auch ein Verteilzentrum von Cablecom weist Schäden auf. Die Schadenssumme dürfte mehrere Zehntausend Franken betragen.

Die Kantonspolizei Aargau bittet Personen, die Angaben zum Rollerbrand machen können sich telefonisch unter Tel. 062 886 88 80 melden.