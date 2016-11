Im Untergrund geht es vorwärts

Selbst den Zaungästen, die den Baufortschritt regelmässig beobachten, bleibt der Blick in den Untergrund allerdings verwehrt. Dort präsentiert sich die neue Fussgängerebene beinahe in voller Fläche. Einzig die Aufgänge zur Hochbrücke und zum Cordulaplatz – dort sind noch Sitzstufen vorgesehen – fehlen.

In der Baugrube vor dem Gebäude der Kantonspolizei (Bezirksgebäude) verraten die aus den Wänden des neuen Bustunnels ragenden Armierungseisen, dass hier demnächst der Deckel betoniert wird. Zuhinterst in derselben Baugrube endet der Bustunnel zurzeit noch abrupt. Hier würden jetzt die beiden Abschnitte des Bustunnels von der Bruggerstrasse und von der Hochbrücke her demnächst zusammengefügt, erklärt Marcel Voser, Gesamtprojektleiter des Kantons.

Ähnliche Armierungen entdeckt, wer durch eine Luke der jetzigen Fussgänger-Passerelle in Richtung Schlossberg blickt. Auch dieser Bereich des Bustunnels, der hier direkt aus der Tunnelgarage führt, wird demnächst eingedeckt. Dann kann vor dem Falken, wo jetzt noch ein tiefes Loch klafft, die Fahrbahn des Bus-Bypasses nach Mellingen betoniert werden.

Platz ist fertig bis zur Badenfahrt

Auf der Baustelle am Schulhausplatz wird nun bis zum 23. Dezember im Zwei-Schichten-Betrieb gearbeitet (az von gestern); die erste von 6 bis 13.30 Uhr, die zweite von 13.30 bis 22 Uhr. Grund: Im Bereich Bruggerstrasse-Schlossbergtunnel seien die Platzverhältnisse in der Baugrube sehr eng, sodass sich, aufgeteilt in zwei Schichten, speditiver arbeiten lässt. Marcel Voser kann aber die Anwohner beruhigen: «In den Randzeiten finden keine lärmintensiven Arbeiten statt, ebenso wenig Anlieferungen mit Lastwagen.» Weil damit die Arbeiten zügiger vorankommen, hat der Zwei-Schichten-Betrieb den positiven Nebeneffekt, dass allfällige Verzögerungen durch eine längere Schlechtwetterperiode auf diese Weise vorgeholt würden. «Wir sind zwar derzeit im Plan und keineswegs im Rückstand», hält Voser fest. Wer schon an einer Baustellenführung teilgenommen hatte, konnte sich selber davon überzeugen. «Wir haben schon über 2000 interessierte Personen durch die Baustelle geführt», sagt Voser.