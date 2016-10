Recherchen des Tagesanzeigers zeigen nun, dass nicht irgendein Einzelrichter die Beschwerde der Töchter abgewiesen hat. Es war der Basler Fulvio Haefeli von der SVP. Er steht mit David R. Wenger (SVP) an der Spitze eines Ratings des Tagesanzeigers, das dieser am Montag veröffentlicht hat. Beschwerden zu Asylurteilen beurteilt Haefli im Vergleich zu den anderen Richtern des Bundesverwaltungsgerichts am strengsten. Sie wiesen vergleichsweise am meisten Beschwerden von Asylsuchenden ab. In der Szene gelte Haefeli gar als «harter Hund» und werde «Schreckrichter» genannt.

Im öffentlich einsehbaren Urteil steht als Begründung, dass «kaum gewichtige Hinweise auf eine Minderjährigkeit bestehen» und insbesondere die «für echt befundene Identitätspapiere» gegen das genannte Alter der jüngeren Schwester sprechen.

Ausschaffung abgebrochen

Die Ausschaffung der zwei Töchter lässt aber noch auf sich warten. Gegenüber dem Tagesanzeiger bestätigte Sandra Olar, Sprecherin des Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau: «Die Ausreise fand infolge gesundheitlicher Probleme einer der beiden Personen nicht statt.» (hug)