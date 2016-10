Vor zwei Jahren plante die Gemeinde Erlinsbach SO die Erweiterung ihres Sportplatzareals in der «Breite» gegen Norden und Osten. Betroffen von dem Projekt waren auch zwei landwirtschaftliche Parzellen im Besitz der Firma Belser AG, die an das Ehepaar Müller Kühnis vom Breitehof verpachtet waren. Die Zeit drängte damals, denn am 1. Mai 2014 trat das neue Raumplanungsgesetz des Bundes in Kraft. Laut diesem dürfen die Kantone die Gesamtfläche ihrer Bauzonen nicht vergrössern, bevor sie ihre Richtpläne an das geänderte Gesetz angepasst haben.

Am 14. April 2014 verabschiedete der Gemeinderat Erlinsbach SO deshalb die für den Sportplatz nötige Einzonung in der «Breite» – unter dem Vorbehalt allfälliger Einsprachen. Der Solothurner Regierungsrat bot Hand zum Schnellzugsverfahren und genehmigte zwei Tage vor Inkrafttreten des eidgenössischen Bauzonenstopps den Bauzonen- und Gesamtplan Sportplatz Breite. Dies obwohl die Einsprachefrist gegen den Gemeinderatsbeschluss noch lief. Allerdings hielt der Regierungsrat fest, dass seine Bewilligung nur gelte, wenn keine Einsprache eingehe.

Schon am 15. April 2014 hatten indessen Beatrix und Peter Müller Kühnis Einsprache erhoben. Dass der Gemeinderat diese Ende Mai abwies, war nicht von Bedeutung, denn am 1. Mai war sie noch hängig gewesen. Sprich: Als das neue Raumplanungsgesetz in Kraft trat, fehlte wegen der Einsprache des Pächterehepaars die regierungsrätliche Genehmigung des Bauzonen- und Gesamtplans Sportplatz Breite. Da die Rechtslage klar war, strich der Gemeinderat Ende 2014 die Segel. (uw)