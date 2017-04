Der Mann überfiel am 23.März den Tankstellenshop hinter dem Baumarkt Jumbo an der Bernstrasse Ost in Suhr. Er bedrohte die Angestellte mit einer Pistole und erbeutete mehrere Hundert Franken Bargeld.

Trotz Grossfahndung konnte der Räuber nicht gefasst werden. Deshalb veröffentlichen Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft Aargau die Fahndungsfotos des Mannes.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 062 835 81 81 entgegen. (jk)