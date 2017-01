Blutspuren und Abfallsäcke voll Bierdosen

Als der Hauswart Qemajl Hoxha das Gemeinschaftszentrum betritt, erinnern noch Blutspuren und mehrere Abfallsäcke voll leerer Bierdosen an die nächtliche Auseinandersetzung. Dass die jungen Erwachsenen so viel Alkohol konsumieren, kann er nicht verstehen. Ihr Verhalten habe keine Grenzen, so Hoxha und zeigt auf mehrere volle Whiskeyflaschen, die er als Überbleibsel vom eritreischen Fest versteckt in der Küche gefunden hat.

«Die jungen Eritreer sind ein zunehmendes Problem», sagte auch Toni Locher, Honorarkonsul von Eritrea, im Septmeber zur az, nachdem es an einer Hochzeit zu einer Massenschlägerei mit über 50 involvierten Eritreern gekommen war. Sie seien frustriert, weil sie ihre Träume nicht verwirklichen könnten. Die Flucht in den Alkohol sei ein häufiges Mittel zu vergessen – auch weil die ordnende Hand der Familie fehle.