Mit den Glockenschlägen um 5 Uhr war es um die Ruhe in Erlinsbach SO geschehen. Über 50 Frühaufsteher in weissen Gewändern und Zipfelmützen marschierten beim Restaurant Kreuz los und machten vor allem eines: Viel Lärm. Die Fasnächtler trommelten, hauten auf die Pauke, schwangen Grätschen, schlugen Pfannendeckel aufeinander und schwangen Glocken.