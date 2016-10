Heute Mittwochabend am Parteitag entscheidet die CVP, wen sie für den zweiten Wahlgang empfehlen soll im Kampf um den fünften Regierungssitz. Das Verdikt der CVP-Wähler im ersten Wahlgang war klar, wie eine exklusive Nachbefragung zeigt: BDP-Kandidatin Maya Bally (BDP) kam an der Basis am besten an, gefolgt von Yvonne Feri (SP); kaum CVP-Stimmen erhielt Franziska Roth (SVP).